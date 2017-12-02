CHP'li Aykan Erdemir Zarrab davasında tanık listesinde

Amerika'da Türkiye'ye karşı tezgahlanan kumpasın içinden bir de CHP'li eski milletvekili çıktı.

TANIK LİSTESİNDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün 17/25 Aralık yargısal darbe teşebbüsüne ilişkin yürüttüğü soruşturmada adı geçen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir de söz konusu davada tanık listesinde yer alıyor.

CHP-FETÖ BULUŞMASI

CHP heyetinin, 2013 yılında ABD'ye yaptığı ziyarette FETÖ'nün ABD'deki en önemli organizasyonlarından Rumi Forum ve Amerikan-Türki Topluluğu (TAA) yöneticileriyle bir araya gelmesinde önemli rol oynadığı iddia edilen Erdemir, Rumi Forum'un yuvarlak masa toplantısına konuşmacı olarak da katılmıştı.

HER FIRSATTA TÜRKİYE'Yİ KARALIYOR

Ayrıca geçen yıl mart ayında Georgetown Üniversitesi'nde firari FETÖ'cü Uslu'nun da yer aldığı bir panele katılan Erdemir'in 'Türk dış politikasına yönelik sert eleştirileri' de tepki çekmişti.

İSRAİL YANLISI VAKIFTA GÖREVLİ

Erdemir aynı zamanda ABD'de İsrail yanlısı ve Türkiye karşıtı çizgisiyle bilinen Demokrasileri Savunma Vakfının (FDD) Türkiye Programı uzmanı olarak da görev yapıyor.

Erdemir'in görev yaptığı FDD'nin Başkanı Mark Dubowitz ile Başkan Yardımcısı Jonathan Schanzer'in duruşmalara bilirkişi olarak tayin edilmeleri de tartışmalara neden olmuş, Türkiye karşıtı çizgisiyle bilinen bir kurumun tepe yöneticilerinin Atilla davasındaki rolleri sorgulanmaya başlamıştı.