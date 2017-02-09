CHP'li Aziz Kocaoğlu'ndan başkanlık çarkı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, yapılacak referandum öncesi yaptığı açıklamayla "Hayır" cephesinin hedefi haline geldi.

CHP'Lİ BAŞKAN: "BAŞKANLIK SİSTEMİ DE OLABİLİR"

Katıldığı bir televizyon programında, "Başkanlık sistemi olmaz diye bir şeyim yok. Bu coğrafyaya getirirsiniz güçlü parlamentoyu, getirirsiniz yargının bağımsızlığını, sonra başkanlık sistemi de olabilir" diyen Kocaoğlu, bu sözlerini düzeltti.

ÇARK ETTİ

Tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kalan CHP'li Aziz Kocaoğlu, "Ev ev hayır için çalışacağım" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN UYARISI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum öncesi CHP'li belediye başkanlarını parti genel merkezinde toplayarak gerekli talimatları vermişti.