Çanakkale Belediye Meclisi ekim ayı toplantısı oldukça sert tartışmalarla tamamlandı.

KONUŞMASINA İZİN VERMEDİ

AK Parti Meclis Üyesi Tülay Ömercioğlu, CHP'nin delege seçimlerinde yaşanan usulsüzlükleri hatırlattı.

Seçimlerde sandık görevlisinin 3 kez oy kullanması nedeniyle seçimin iptal edildiğini hatırlatan AK Partili üye, CHP'li başkanın sert tepkisine maruz kaldı.

CHP'li başkan kadın meclis üyesine hakaretler savurdu VİDEO

KADIN ÜYEYE TEHDİT VE HAKARET

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kadın meclis üyesine "Kendi işinize bakın. Size ne? Bakın iş başka yere gidecek. Size ne? Karışmayın. Bu nasıl belediye meclisi yahu. Kesin! Mikrofonu kapattırmayın bana! Kesin! Ahlaklı olun! Konuyu kapatın.. Arkadaşlar mikrofonu kapatın.. Otur yerine... Çıkarken bağırma!" diye bağırdı.

AK Partili kadın meclis üyesinin mikrofonunu kapattıran CHP'li başkan, gelen diğer tepkilere de aynı kabalıkla cevap verdi.

CHP'Lİ BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye meclislerinde hiçbir siyasi partinin iç işlerinin konuşulamayacağını belirtti.

"RİCA ETTİM"

Çanakkale'de CHP'nin iç işleriyle ilgili bir durumun söz konusu olduğunu, bunun basında ve kamuoyunda tartışıldığını anlatan Gökhan, şunları söyledi: "Yaşanan olaydaki konunun Çanakkale Belediye Meclisiyle bir akalası yoktur. Belediye meclisi kendi konularını görüşür, tartışır, karara bağlar. Eğer meclis üyelerinin bununla ilgili bir konuşacağı konu varsa o konuşulur. Meclisi ilgilendirmeyen bir konudur bu. Bu konu başka platformlarda görüşülür. Mecliste bir siyasi partinin iç işleri konuşulmaz. Ben kendilerine de bunu tartışmak isterlerse başka bir platformda tartışırız diye söyledim. Rica ettim, ısrarla devam edince mikrofonu kapattırdım. Ben hiçbir zaman, bir siyasi partinin iç işinin mecliste konuşulmasından yana değilim, tasvip etmiyorum."

"ÇANAKKALE'YE ADALET UĞRAMAMIŞ"

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ ise CHP'nin delege seçimlerinde yaşanan olayın ayyuka çıktığını vurguladı.

CHP'nin "Adalet Yürüyüşü" yaptığını, ardından Çanakkale'de "Adalet Kurultayı" düzenlediğini hatırlatan Karadağ, "Ancak CHP'nin 'adalet' adı altında yaptığı hiçbir şey Çanakkale'ye yansımamış. Çanakkale'ye adalet uğramamış. Bu tür davranışlar belediye meclisinde ilk defa olmadı. Bunu birçok kez görebiliyoruz. Çanakkale'ye 'barışın kenti' diyoruz ama bu tavır barışı savunan bir belediye başkanını yakışmıyor. Kesinlikle ve kesinlikle kendisini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.