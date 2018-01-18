CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu'na heykel hediyesi

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Taşdelen'den belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İlçede belediye hizmetlerinden her vatandaşın eşit ve ayrımsız bir biçimde yararlandığını belirten Kılıçdaroğlu, bu başarılı çalışmaların diğer ilçelere de örnek olması gerektiğini dile getirdi.

"BÜYÜK ONUR DUYDUK"

Taşdelen, Kılıçdaroğlu'nu belediyede ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduklarını belirterek, "3,5 yılda halkımıza verdiğimiz bütün sözleri tuttuk ve her alanda rekorlar kırdık. Genel Başkanımızın, partimizin ve halkımızın bize olan güvenini boşa çıkarmadık. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Biz, belediyeciliğin sosyal demokratların ve Atatürkçülerin işi olduğunu en güzel şekilde kanıtlıyoruz. Genel Başkanımıza ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA HEYKEL HEDİYESİ

Taşdelen, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaretin anısına Metin Yurdanur'un 'Özgürlük Heykeli'ni hediye etti.