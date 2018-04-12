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CHP'li belediye Fettah Can'ın konserini iptal etti

Askerlere moral vermek için sınıra giden sanatçılar arasında yer alan Fettah Can'ın konseri, CHP'li Silifke Belediyesi tarafından iptal edildi.

Haber Merkezi | 12.04.2018 - 07:02..
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CHP'li belediye Fettah Can'ın konserini iptal etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki sanatçılarla Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral vermek için Hatay'a gitmişti.

SANATÇILAR HEDEFTE

Bu ziyaretin ardından sanatçılar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi haline geldi.

Kılıçdaroğlu'nun sanatçıları "reziller" olarak nitelendirmesinden sonra CHP'li belediyeler de harekete geçti.

ASKERE MORAL VERMEK SUÇ OLDU

Askerlere moral vermek için bölgeye giden sanatçılardan biri olan Fettah Can'ın konseri engellendi.

Fettah Can sanatçıları hedef alan CHP'ye sert çıktı VİDEO

CHP'li belediye Fettah Can'ın konserini iptal etti

KONSER İPTAL

CHP'li Silifke Belediyesi, gerekçe göstermeden Fettah Can'ın konserinin iptal edildiğini duyurdu.

Yaşananları, Habertürk canlı yayınında Yavuz Bingöl açıkladı.

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