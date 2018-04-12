CHP'li belediye Fettah Can'ın konserini iptal etti

İngiliz Donanmasına ait denizaltılar, Akdeniz'de savaşa hazırlanıyor. Olası bir Suriye saldırısı için harekete geçen denizaltılar, menzil için girdi.

Rusya ile S-40 anlaşmasının tamamlandığını belirten Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ikinci aşamadaki hedefin hava savunma sistemini ortak üretmek olduğunu dile getirdi.

Türkiye kendi hava ve savunma sisteminin peşinde

ABD ve Rusya arasında artmaya devam eden gerilimin ardından Moskova'nın aldığı kararla Rus donanması Suriye kıyılarında tatbikat yapacağını duyurdu.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçı 2-1 kazanan Bayern Münih, evinde Sevilla ile 0-0 berabere kalarak yarı finale yükselen taraf oldu.

Askerlere moral vermek için sınıra giden sanatçılar arasında yer alan Fettah Can'ın konseri, CHP'li Silifke Belediyesi tarafından iptal edildi.

7

Beyaz Saray: Erdoğan ve Trump iletişim halinde kalacak

Beyaz Saray, Erdoğan ve Trump'ın Suriye için yaptığı telefon görüşmesinin ardından, "İki lider iletişim halinde olmayı sürdürecek" açıklamasını yaptı.