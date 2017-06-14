CHP'li Berberoğlu'na 25 yıl hapis cezası

DEVLETİN GİZLİ BELGELERİNİ YAYIMLAMAK SUÇUNDAN 25 YIL HAPİS CEZASI

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutuklanmasına karar verdi.

CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Mahkeme casusluk maksadıyla açıklamak suçundan mahkumiyetine karar verdi. Enis Berberoğlu, kararın hemen ardından adliye karakoluna götürüldü, ardından da kolluk kuvvetleri eşliğinde cezaevine götürüldü.





CHP'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'yla görüştü. CHP Grubu olağanüstü toplantıya çağrıldı.

Tutuklanan Enis Berberoğlu'ndan ilk açıklama VİDEO





CAN DÜNDAR VE ERDEM GÜL DOSYADAN AYRILDI

Öte yandan Berberoğlu'yla aynı davada yargılanan Can Dündar ve Erdem Gül'ün dosyaları ayrıldı.



SAVCILIK MÜEBBET İSTEMİŞTİ

Savcılık 11 Ocak tarihinde yapılan duruşmada esas görüşünü açıklamıştı. Savcı, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan müebbet ve "örgüt üyeliği" suçundan ise 10 yıla kadar hapsini istemişti.

