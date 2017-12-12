CHP'li Bülent Kerimoğlu mahkemeye gidiyor

Bakırköy'de 1 işçinin hayatını kaybettiği iş kazasından sonra olay yerine giden CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, vatandaşların tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

VATANDAŞA TEHDİT, TEKME...

Tepkiler karşısında bir anda çılgına dönen CHP'li başkan, tehditler savurarak vatandaşı tekmeleyeme başladı.

Kameraların da kayıtta olduğu o anlarda, CHP'li başkanın "Gel buraya gününü göstereyim." diye bağırdığı duyuldu.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULANACAĞIZ"

Yaşanan skandalın ardından açıklama yapan Bülent Kerimoğlu, şahsına yönelik provokatif bir eylem gerçekleştiren kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Kerimoğlu, “Hepimizi derinden sarsan iş kazasında hayatını kaybeden emekçi arkadaşımızın ailesine ve tüm mesai arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum. Şahsıma yönelik sözlü saldırıda bulunarak provokatif bir eylem gerçekleştiren saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı vatandaşı tekmeledi VİDEO