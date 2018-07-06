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CHP’li Bülent Tezcan 24 Haziran iddiasını yalanladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, eski CHP milletvekili Barış Yarkadaşi'ın '50 bin sandıktan 24 Haziran'da veri alınamadığı' iddiasının gerçek dışı olduğunu söyledi.

İHA | 06.07.2018 - 23:59..
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CHP’li Bülent Tezcan 24 Haziran iddiasını yalanladı

Yarkadaş’ın iddia ettiği gibi Parti Meclisi Toplantısı sırasında “50 bin sandıktan 24 Haziran’da veri alamadık” şeklinde bir ifade kullanmadığını belirten Tezcan, “Barış Yarkadaş tarafından Parti Meclisi toplantısında dile getirdiğim iddia edilen, ‘50 bin sandıktan 24 Haziran’da veri alamadık’ şeklindeki açıklama tamamıyla gerçek dışıdır. Ne benim ne de bir başka arkadaşımızın böyle bir sözü olmamıştır” ifadelerini kullandı.

"CHP TÜM SANDIKLARA SAHİP ÇIKMIŞTIR"

Söz konusu açıklamanın CHP’yi yıpratma amacı güttüğünü değerlendiren Tezcan, CHP’nin tüm sandıklara sahip çıktığını belirterek, yalan ve iftira ile gerçeği karartmanın gazetecilik olmadığını vurguladı.

BARIŞ YARKADAŞ NE DEMİŞTİ

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, Halk TV’de katıldığı programda, seçimlerde sandık güvenliğine dikkat çekerek, “16 Nisan referandumunda 9 bin 700 sandığa görevli koyamadık. 9 bin 700 sandığa görevli koyamamak, oyların yüzde 6’sını kontrol edememek demektir" ifadelerini kullanmıştı.

CHP’li Bülent Tezcan 24 Haziran iddiasını yalanladı

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