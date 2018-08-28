CHP'li Çankaya Belediyesi makarna dağıtmaya başladı

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Bıçakladığı kişiye olay yerinde suni teneffüs yaptı

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Eski manken Şenol İpek, yeni sevgilisiyle denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Temmuz aydında evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanan Mert Fırat ile İdil Fırat bu akşam kına gecesi yaptı.

İstanbul Maltepe'de otomobili park etmek isteyen Sönmez Duran, fren yerine gaza basınca kaza meydana geldi.

Fren yerine gaza basınca aşağı uçtu

Trafik kurbanı Aleyna’nın kalbinin nakledildiği Burak ayağa kalkınca genç kızın ailesini ziyaret edecek.

Af teklifinin kabul edilmesi durumunda, düzenlemeden 120 bin mahkumun yararlanacağı hesaplanıyor.

Kaan Tangöze: Ben dilsizim

Trump: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz

1 Putin yine pozlarıyla gündeme oturdu Sporunu aksatmayan Rusya Devlet Başkanı Putin, yine vücudu ve doğada çektirdiği fotoğraflarla gösteriş yaptı.

2 Yalova feribotunda korku dolu anlar Yalova-Yenikapı seferini yapan feribotta kamyon devrildi.

3 Game of Thrones hayranlarına üzen haber Dünyanın en çok izlenen dizilerinin başında gelen Game of Thrones'un 8. sezonu hakkında hayranları üzen bir haber geldi. Yeni sezon beklenilen zamanda yayında olamayacak.

4 Amerikalı gençler kitap ve gazete okumuyor San Diego Üniversitesi 1 milyondan fazla gencin katıldığı bir araştırma yaptı. Amerikalı gençlerin kitap ve gazete okuma alışkanlığını kaybettiği gerçeği ortaya çıktı.

5 ABD YPG'yi koruma altına aldı Terör örgütü YPG'ye silah göndermeye devam eden ABD, Kobani ve Haseke'deki üslere hava savunma sistemi kurdu.

6 Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 Suriyeli tutuklandı Bursa emniyetinin uyuşturucu tüccarlarıyla mücadelesinde 2 kişi daha yakalandı. Yakalanan 2 Suriyeli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.