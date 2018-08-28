CHP'li Çankaya Belediyesi makarna dağıtmaya başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında hiçbir başarı gösteremeyen ana muhalefet partisi CHP, alınan her seçim yenilgisinden sonra seçmenleri 'makarnacı' diyerek aşağıladı.
Makarna üzerinden siyaset dili oluşturan CHP'li politikacılar, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla beraber tavrını değiştirdi.
SEÇİME KADAR YARDIM...
Öyle ki; CHP'nin kalelerinden biri olan Çankaya Belediyesi makarna dağıtımı yapmaya başladı.
Yerel seçimlere hazırlık olarak görülen yardım paketlerinin seçim gününe kadar dağıtılması bekleniyor.