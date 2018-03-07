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CHP'li Çetin Arık, kısırlık yüzünden AK Parti'yi suçladı

Kısır bir siyaset izleyen ana muhalefet partisi, son 15 yılda olan her şey için AK Parti hükümetini sorumlu tutmaya başladı.

Haber Merkezi | 07.03.2018 - 07:17..
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CHP'li Çetin Arık, kısırlık yüzünden AK Parti'yi suçladı

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Meclis Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerde yaptığı açıklamalarla milletvekillerini güldürdü.

"KISIRLIK ORANI YÜZDE 45"

Elindeki verileri paylaşan Arık, Türkiye'de 2,5 milyon kişinin kısırlık problemi yaşadığını belirterek, erkeklerde kısırlık oranının yüzde 45 seviyesini yükseldiğini söyledi.

CHP'li Arık, AK Parti hükümetinin eliyle Türk erkeğinin kısırlaştırıldığını sözlerine ekledi. Her haberi çalmak zorunda değilsin! Kaynak: Ensonhaber

AK PARTİ KISIRLAŞTIRIYORMUŞ

Çetin Arık, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bilimsel verilere göre de Türkiye’de 2,5 milyon kişi kısırlık sorunuyla karşı karşıyadır. Bunlardan yaklaşık 1 milyonu yardımcı üreme tekniklerine yani tüp bebek tedavisine muhtaçtır.

Değerli milletvekilleri, bundan yaklaşık on beş yıl önce erkeklerdeki kısırlık oranı yüzde 10 ila 15 seviyesindeyken bugün bu oran yüzde 45’ler seviyesindedir. Yani AKP iktidarı döneminde, son on beş yılda erkeklerdeki kısırlık oranında yaklaşık olarak 3 katlık bir artış olmuştur.

Şimdi, beyler, beni iyi dinleyin: Amerika, AKP Hükûmeti eliyle Türk erkeğini kısırlaştırıyor. Evet, yanlış duymadınız, Amerika, AKP Hükûmeti eliyle Türk erkeğini kısırlaştırıyor."

CHP'li Çetin Arık, kısırlık yüzünden AK Parti'yi suçladı VİDEO

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