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CHP'li Cihaner, İYİ Parti'ye takviyeden hoşlanmadı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sular durulmuyor. Kimi vekiller kendi adaylığını açıklıyor... Kimi İYİ Parti'ye transfer oluyor... Kimisi TKP'ye, ÖDP'ye vekil istiyor...

Haber Merkezi | 22.04.2018 - 14:27..
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CHP'li Cihaner, İYİ Parti'ye takviyeden hoşlanmadı

YSK'dan açıklanan seçime girebilecek partiler listesinde İYİ Parti'nin olmaması İYİ Parti kadar CHP'nin de meselesi oldu...

15 VEKİL TRANSFERİ İÇİN GİZLİ GÖRÜŞME

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün gizlice yaptığı görüşmede, İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için kafa kafaya verip bir B planı tasarladığı ortaya çıktı.

İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için ihtiyacı olan 15 vekili CHP takviye etti. CHP'li 15 vekil CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. (Seçime girebilmek için 20 vekil gerekiyor. İYİ Parti'nin hali hazırda 5 vekili bulunuyor.)

PARTİ İÇİ ELEŞTİRİLER BAŞLADI

CHP seçmeni kadar CHP'li vekilleri de şaşırtan duruma İlhan Cihaner'den önce ironik bir çıkış geldi. Cihaner, bu çıkışın hemen ardından da CHP tüzüğünden eşitlik ve dürüstlük ilkesini de sosyal medya hesabından paylaşarak 15 vekil transferinden rahatsızlığını gözler önüne serdi.

CHP'li Cihaner, İYİ Parti'ye takviyeden hoşlanmadı

CHP PARAMPARÇA

Erken seçim kararının ardından CHP'li Öztürk Yılmaz ve Didem Engin'in ayrı ayrı cumhurbaşkanlığı adaylıklarını açıklamaları parti içindeki bölünmenin diğer işaretlerinden...

CHP'li Cihaner, İYİ Parti'ye takviyeden hoşlanmadı

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