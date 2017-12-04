CHP'li Didem Engin hava kirliliğinden şikayetçi

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, İstanbul'daki hava kirliliğine dikkat çekti.

Konunun bir türlü Meclis'in gündemine alınmadığını belirten Engin, İstanbulluların bu yüzden sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını sözlerine ekledi.

"AKCİĞER KANSERİ, KOAH, BRONŞİT..."

CHP'li Didem Engin,"İstanbul'da hava kirliliği başta çocuklarımız, yaşlılarımız ve hastalarımız olmak üzere tüm İstanbullular için öksürük, bronşit, kalp hastalığı, akciğer kanseri, KOAH gibi çok ciddi ve ölümcül hastalıklara kapı aralayan bir tehdit haline geldi." diye konuştu.

BALIKSIRTI ÖRGÜSÜ

Yıllardır Meclis'te görev yapan Engin, son olarak örgülü saç modeliyle haberlere konu olmuştu.