taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.227
USD
4,5799
EURO
5,3280
ALTIN
183,93
PETR
77,4800

CHP’li Eren Erdem: Gözaltına alındım

Hakkında FETÖ'den soruşturma açılan CHP eski milletvekili Erdem, sosyal medya hesabından, polis tarafından gözaltına alındığını iddia etti.

İHA | 29.06.2018 - 07:09..
  1. Haberler
  2. İç Haber

23 Mayıs ve 30 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ifadesine gitmeyen, 30 Mayıs'taki çağrı kağıdında çağrıya cevapsız bırakması durumunda zorla getirme tedbirlerine başvurulacağı ifade edilen FETÖ sanığı CHP İstanbul eski Milletvekili Eren Erdem, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını iddia etti.

"GEREKÇEMİ BİLMİYORUM"

Erdem paylaşımında "An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

EREN ERDEM HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Eren Erdem'in 19 Eylül'de 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', 'Gizli tanığı deşifre etmek', 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından hakim karşısına çıkması bekleniyordu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP Bakan Soylu'nun istifasını istedi

CHP Bakan Soylu'nun istifasını istedi

455
Geziciler yine ekonomik boykot peşinde

Geziciler yine ekonomik boykot peşinde

298
HDP'li vekil: TBMM'de Öcalan'a özgürlük isteyeceğiz

HDP'li vekil: TBMM'de Öcalan'a özgürlük isteyeceğiz

231
100 yaşında ölen dedenin günlüğü, torununu duygulandırdı

100 yaşında ölen dedenin günlüğü, torununu duygulandırdı

26
ABD'den Türkiye için seyahat uyarısı

ABD'den Türkiye için seyahat uyarısı

25
Süleyman Çakır: Millet oyunu bozdu

Süleyman Çakır: Millet oyunu bozdu

39
Fransa'da 10 kişiye Müslümanlara saldırı gözaltısı

Fransa'da 10 kişiye Müslümanlara saldırı gözaltısı

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM