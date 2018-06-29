CHP’li Eren Erdem: Gözaltına alındım

23 Mayıs ve 30 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ifadesine gitmeyen, 30 Mayıs'taki çağrı kağıdında çağrıya cevapsız bırakması durumunda zorla getirme tedbirlerine başvurulacağı ifade edilen FETÖ sanığı CHP İstanbul eski Milletvekili Eren Erdem, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını iddia etti.

"GEREKÇEMİ BİLMİYORUM"

Erdem paylaşımında "An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

EREN ERDEM HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Eren Erdem'in 19 Eylül'de 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', 'Gizli tanığı deşifre etmek', 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından hakim karşısına çıkması bekleniyordu.