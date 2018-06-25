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CHP'li Gürsel Erol, Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti

Dün gerçekleşen seçimde 41 yıl sonra CHP'ye Elazığ'da vekillik kazandıran Gürsel Erol, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine istifa çağrısı yaptı.

İHA | 25.06.2018 - 18:13..
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CHP'li Gürsel Erol, Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti

Elazığ’dan milletvekili seçilen CHP’li Gürsel Erol yaptığı açıklama ile dikkat çekti.

"PARTİMİZİN DAVA ADAMLARINA İHTİYACI VAR"

24 Haziran seçim sonuçlarının partileri açısından tekelleşen bir siyasetin ve yalnızca kendilerini seçmekten başka ülke yönetimi iddiası taşımayan bir anlayışın sonucu olduğunu belirten Milletvekili Gürsel Erol, "Partimizin yaşadığı 24 Haziran seçim sonuçları başarısızlığının sorumlusu bu yönetim anlayışıdır. Mevcut Genel Merkez Yönetimini sıfat ve ünvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum. Bu çağrımı genel merkez tarafından belirlenen, garanti seçim bölgesinden gelen bir milletvekili olarak değil, Tunceli ve Elazığ’da seçim kazanmış partinin ilkeleri ve etik değerleriyle siyaset yapan bir milletvekili olarak yapıyorum. Partimizin koltuk adamlarına değil, ülkenin yönetimi ile ilgili iddia taşıyan dava adamlarına ihtiyacı vardır" dedi

TUNCELİ'DE TERÖRE KARŞI YÜRÜYÜŞLE TANINMIŞTI

Gürsel Erol, Tunceli milletvekili olduğu zaman Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehit edilmesine karşı yürüyüş düzenlemişti.

24 Haziran seçimleri öncesinde ise Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Tunceli'den değil, Elazığ'dan aday gösterilmişti.

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