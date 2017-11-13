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CHP, parti içindeki cinsiyetçi saldırıya sessiz

CHP’li Yüceer, katıldığı toplantıda kadın kimliği üzerinden sözlü saldırıya uğradı.

13.11.2017 - 09:22
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TBMM Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu Başkanvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Çocuk ve Kadın Hakları İzleme Komisyonu Başkanı Candan Yüceer, yıllardır mücadele ettiği cinsiyetçi saldırının hedefi oldu.

CHP, parti içindeki cinsiyetçi saldırıya sessiz

Hayrabolu Cumhuriyet Savcılığı, bir lokaldeki toplantıda milletvekiline mezhebi ve kadın kimliği üzerinden sinkaflı küfürler savurduğu ve aşağıladığı gerekçesiyle CHP İlçe Yönetim Kurulu üyesi İ.E. hakkında iddianame hazırladı. Savcılık, belediye çalışanı da olan şüphelinin, kamu görevinden ve partiden atılmasını talep etti. Savcılığa yansıyan konunun, CHP Merkez Yürütme Kurulu’nda da görüşülmesi bekleniyor.

Savcılığın iddianamesine göre olay, 4 Eylül’de Hayrabolu Genç İşadamları Derneği lokalinde meydana geldi. İddianamede, parti yöneticisi İ.E.’nin ettiği iddia edilen küfürler, ağır hakaret ve aşağılama ifadeleri açıkça yazıldı. Olay yeri krokisine de yer verilen iddianamede, şüphelinin Türk Ceza Yasası’nın 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası içeren “hakaret” suçu ile 1 yıla kadar hapis öngören “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” maddesinden cezalandırılmasını ve İ.E.’nin kamu görevinden ve parti görevini içerecek şekilde “seçilme ehliyetinden” yoksun bırakılması istendi.

CHP, DİSİPLİNE GEREK GÖRMEDİ

Yüceer’in partisin 5 Kasım’da yapılan Çerkezköy İlçe Kongresi’nde kürsüden yaptığı duygusal çıkışın nedeni de iddianameyle ortaya çıktı. Konuşmasında, iki ay önce şikâyetçi olduğu partili hakkında, Tekirdağ İl Başkanlığı yönetiminin oybirliğiyle disipline gerek görmediğini belirten Yüceer, bu kişinin halen “yanına kadar yaklaşması” üzerine rahatsızlığını ifade etti.

"İŞİN ACISI BU BENİM PARTİLİM"

Yüceer şunları söylemişti: “İşin acısı bu kişi benim partilim. Bu işittiğim şeyler, benim, bir kadının, bir annenin, bir insanın kaldırmasının ötesinde şeyler. Duyduklarımdan gerçekten irkildim. Ben yıkıldım. O şahıs şuraya dibime kadar gelmiş ve gülümseyerek poz veriyor. Atatürk’ün kurduğu, şu an beyefendi kişiliğiyle Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık yaptığı yerde bu insanlar gerçek olamaz, kusura bakmayın.”

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