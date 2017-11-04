CHP'li Haluk Pekşen'i rezil eden yerli otomobil tweet'i

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende 5 firma, yerli otomobil için imzaları attı.

CHP YERLİ OTOMOBİLİ İSTEMİYOR

2021 yılında yollarda olması planlanan yerli otomobille ilgili CHP tarafından bir karalama kampanyası başlatıldı.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Türkiye'nin dünyanın dev markalarıyla yarışamayacağını projenin havada kalacağını ifade etti.

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen de yerli otomobili karalamaya çalıştı.

"SONU HÜSRAN OLACAĞI KESİN"

Elektrikli olması planlanan yerli otomobille ilgili hiçbir bilgiye sahip olmadan, hükümeti eleştirmek için tweet atan CHP'li Pekşen, "Yerli otomobil benzili ya da dizel olacaksa sonu hüsran olacağın kesin. Dünya bu teknolojileri çöpe atıyor. 10 yıl sonra çöplükler doludur." ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ'A SENARYO DİYORDU

Haluk Pekşen, katıldığı canlı yayında 15 Temmuz kanlı darbe girişimiyle ilgili söylediği sözlerle tepkileri üzerine çekmişti.

15 Temmuz'u senaryo olarak gören CHP'li vekil, AK Parti hükümetini hedef almıştı.