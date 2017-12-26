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CHP'li İlhan Cihaner Meclis'in boykot edilmesini istiyor

Yayınlanan KHK'lara ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP'li Cihaner, "Öteden beri savunduğum aktif boykot gibi tutumlar tartışılmalı" dedi.

Haber Merkezi | 26.12.2017 - 08:22..
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CHP'li İlhan Cihaner Meclis'in boykot edilmesini istiyor

İLHAN CİHABER

OHAL kapsamında çıkarılan tüm KHK'ları Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan CHP'de, Meclis'ten çekilme kararı yeniden gündemde.

KHK'lara ilişkin konuşan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Meclis'in boykot edilmesi gerektiğini söyledi.

AKTİF BOYKOT....

AK Parti hükümetini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulunan CHP'li Cihaner, "Meclis'in artık bir demokrasi kozmetiği olarak kaldığı ve yanlış bir meşruiyet ürettiğini görmek gerekir. Öteden beri savunduğum aktif boykot gibi tutumlar tartışılmalı" diye konuştu.

2 SAATLİK SİNE-İ MİLLET ÇARKI

CHP'de Meclis'ten çekilme kararı daha önce de gündeme gelmişti.

CHP Parti Sözcüsü'nün Meclis'ten çekilebileceklerini açıklamasından sadaece 2 saat sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'ten çekilmeyeceklerini ifade etmişti.

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