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CHP'li Mahmut Tanal'dan seçmeni aşağılayan paylaşımlar

CHP milletvekili Mahmut Tanal, 24 Haziran'da yaşadıkları yenilginin öfkesini seçmenden çıkarmaya çalışıyor.

Haber Merkezi | 26.06.2018 - 01:15..
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CHP'li Mahmut Tanal'dan seçmeni aşağılayan paylaşımlar

Twitter hesabından açıklama yapan Tanal, seçmenin kararını hiçe sayarak şu sözleri sarf etti:

"MİLLETE MÜSTAHAK"

Tanal, "Turizmin bitmesinden yakınan Antalya yüzde 43 oy veriyorsa, Suriyelilerden illallah eden Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis yüzde 51 oy veriyorsa, şeker fabrikaları satıldığı için sitem eden Çorum, Yozgat ve Kırşehir açık ara birinci çıkartıyorsa, millete müstahaktır" diye yazdı.

"YOL VE KÖPRÜLERİ KEMİREREK BESLENSİNLER"

'Asıl kaybeden onlar' diyen Tanal, "Bırakın sevinsinler. Yapılan yol ve köprüleri kemirerek, buzdolabı yalayarak beslenir, dünya liderleriyle övünürler. Asıl sürünenler halinden memnun. Onlar haklı, bizler haksızız" ifadesini kullandı.

CHP'li Mahmut Tanal'dan seçmeni aşağılayan paylaşımlar

CHP'li Mahmut Tanal'dan seçmeni aşağılayan paylaşımlar

CHP'li Mahmut Tanal'dan seçmeni aşağılayan paylaşımlar

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