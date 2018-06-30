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CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun PKK hayranlığı

Terörle mücadelede büyük bir kararlılık gösteren Süleyman Soylu'yu hedef alan Bekaroğlu, PKK elebaşı Murat Karayılan'ın daha iyi olduğunu yazdı.

Haber Merkezi | 30.06.2018 - 14:20..
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CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun PKK hayranlığı

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıyla HDP'yi destekleyen CHP, Batı'da verilen oylarla örgütün partisini Meclis'e taşıdı.

CHP'den HDP'ye yapılan güzellemeler artık Kandil'e taşındı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, örgüte sempatisini açık bir şekilde yazdı.

CHP'YE GÖRE PKK DAHA İYİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla terörle mücadeyi yeni bir döneme sokan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan Bekaroğlu, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ı övdü.

CHP'li vekil, "Süleyman Soylu, bu milletin birliği, bütünlüğü ve kardeşliğine terör örgütü lideri Karayılan'dan daha çok zarar vermiştir." diye yazdı.

TEPKİ YAĞIYOR

Bu küstah sözler, Bekaroğlu'nun takipçilerinin de tepkisini çekti.

CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun PKK hayranlığı

İHANET TWEET'İNİ SAVUNDU

Bekaroğlu, bu tweet'ine gelen tepkilere yine küstah sözlerle sahip çıktı: "Evet ısrar ediyorum; Bakan Soylu, ‘CHP’lileri şehit cenazelerine almayın talimatı verdim’ diyerek ülkenin birliğine terör örgünden daha çok zarar vermiştir."

KANDİL'İN PARTİSİYLE İTTİFAK ÇAĞRISI

Mehmet Bekaroğlu, 24 Haziran sürecinde kurulan ittifakı terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin de alınması gerektiğini söylemişti.

Kandil'den talimat almışcasına açıklamalar yapan Bekaroğlu, 7 Haziran sürecinde de HDP'ye şans verilmesi gerektiğini söylüyordu...

CHP'li Mehmet Bekaroğlu HDP ile ittifak istedi haberi

CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun PKK hayranlığı

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