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CHP'li milletvekili Çam'a Meclis'ten çıkarılma cezası

İttifak görüşmelerinde gerginlik çıkaran CHP'li Musa Çam, Meclis'ten çıkarılma cezası aldı.

Haber Merkezi | 13.03.2018 - 09:44..
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CHP'li milletvekili Çam'a Meclis'ten çıkarılma cezası

TBMM kulislerinde CHP ve MHP Milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Musa Çam'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye karşı sözleri nedeniyle 3 birleşim ceza verildi.

Çam, üç birleşim TBMM Genel Kurulu'na katılamayacak.

CHP'li milletvekili Çam'a Meclis'ten çıkarılma cezası

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Musa Çam'ın Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaretine karşı AK Parti'li ve MHP'liler CHP'lilere tepki gösterdi. Bunun üzerine CHP'liler ve bazı HDP'liler Musa Çam'ı Meclis'in dışına çıkardı. Oturuma ara verilirken arbede uzun süre devam etti.

İdare amirleri ve parti yöneticilerinin ortamı sakinleştirmesinin ardından Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, İçtüzüğe göre kaba ve yaralayıcı sözler nedeniyle Musa Çam’a 3 birleşim yasaklama cezasını oylamaya sundu ve kabul edildi.

Meclis'te kavga anlarına ait görüntüler ViDEO

CHP'li milletvekili Çam'a Meclis'ten çıkarılma cezası

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