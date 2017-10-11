CHP'li Mustafa Balbay müftülere nikah yetkisine karşı

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında müftülere nikah kıyma yetkisi de veren Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'na değindi.

ERKEKLİĞE DE İNSANLIĞA DA YAKIŞMAZ

Balbay, bu konunun kadın konusu gibi tartışıldığını belirtti.

Erkeklerin bu tartışmanın içinde olmamasının "erkekliğe sığmayacağını", kurulan yuvaların bir yanının erkek, bir yanının kadın olduğunu dile getiren Balbay, yeni düzenlemede kadınları zor duruma sokacak bir tablo olması halinde bunun, erkekliğe de insanlığa da yakışmayacağını ifade etti.

Hükümetten tasarıyı çekmesini isteyen Balbay, kamu düzenini bozacak, kadın-erkek çatışmasını körükleyecek ortama izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

"TÜRKİYE'DE KADIN MÜFTÜ YOK"

Mustafa Balbay, Cumhuriyet'in medeni hukukla ilgili kazanımlarını ortadan kaldırmaya yönelik bir durum olduğunu savunarak, "Türkiye'de kadın müftü yok. Bu yetkiyi, tümüyle erkeklerin yaptığı bir kuruma veriyorsunuz. Türkiye'de tapudaki kayıtlar itibarıyla mülkiyetin binde 8'i kadınların üzerinde. Tasarıyla kadınların mülkiyeti de erkeklere geçmiş olacak. Müftülerin din işleri dışında başka işlere karıştırılması dinimizi yıpratacaktır." dedi.

"ÇADIR DEVLETİ OLURUZ"

Tasarıyla çocuk doğduğunda kaydının beyan usulüyle olacağını ifade eden Balbay, bunun, kayıt dışı evliliklerin, küçük yaşta evliliklerin ve çoklu evliliklerin önünü açacağını savundu. Balbay, bu uygulamayla Türkiye'nin çadır devleti olacağını öne sürdü.

"TRUMP HER YÖNÜYLE KRAMP"

ABD ile yaşanan vize krizine yönelik bir soruya ise Balbay, "Trump her yönüyle kramp. Türkiye'de bu sorunları çözmeye yönelik akıldan çok bir inat öne çıkıyor." karşılığını verdi.