CHP'li Mustafa Balbay'dan vergi tartışmasında Pepe örneği

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada sporcular için yapılan özel uygulamaya değindi.

AVRUPA'DAKİ VERGİ ORANLARI

Türkiye'nin sporculara en düşük vergiyi uygulayan ülkelerden biri olduğunu ifade eden CHP'li Balbay, "Sayın milletvekilleri, Avrupa’da futbolculardan alınan vergi sıralaması şöyle: Norveç’te yüzde 56, Almanya’da yüzde 47, Avusturya’da yüzde 50, Portekiz’de yüzde 56, İngiltere’de yüzde 45, Türkiye’de yüzde 15. Milyonluk futbolculara vergi indirimini hangi vicdana sığdırıyorsunuz?" dedi.

BEŞİKTAŞLI PEPE ÖRNEĞİ

İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, şöyle devam etti: "Beşiktaşlı futbolcu Pepe Türkiye’ye geliş nedenini şöyle açıklıyor: 'PSG’de vergi oranı daha yüksekti, vergi vermeyeceğim için Türkiye’ye geldim.' Onlar için vergi cenneti de Türkiye. Size hayırlı olsun."

Mustafa Balbay'dan vergi tartışmasında Pepe örneği VİDEO