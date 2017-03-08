CHP'li Özel: Kılıçdaroğlu 18 maddeyi tersten okur

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konularla ilgili konuştu.

CHP'li Özel ilk olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliğiyle ilgili bir programda, "Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın iki ayrı partiden çıkması durumunda güçler ayrılığının yaşanacağına ve kavga çıkacağı neden millete anlatılmıyor." açıklamasını eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'a yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'un dilinin sürçtüğünü ifade eden CHP'li Özel şöyle konuştu:



"18 MADDEYİ EZBERDEN VE TERSTEN OKUR, SİZE DE OKUTUR"

"Geçtiğimiz günlerde bir radyo programında sayın Genel Başkanımız, iki hafta üst üste yapılacak seçimlerde ilk hafta bir partinin meclisin çoğunluğunu alıp, ama Cumhurbaşkanını yüzde 50'yi geçemediği için seçtiremediği; ikinci hafta yapılacak seçimlerde meclisteki ikinci partinin adayının daha çok oy almak suretiyle Cumhurbaşkanı olduğu durumda, bunun yaratacağı çatışmaya dikkat çekiyor. Orada ifade edilen bir sürçü lisandan ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, savunamadıkları 'evet' için bir güç çıkarma peşindeler. Şunu söylüyorlar, 'İşte 18 maddeyi okumadın mı' diyorlar. Sayın Genel Başkan 18 maddeyi ezberden ve tersten okur, size de okutur."