CHP'li Öztürk Yılmaz ikinci kez disipline sevk edildi

Ezanın Türkçe okunmasını isteyen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, disipline sevk edilmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı açtı ağzını, yumdu gözünü.

Partinin yönetilemediğini ifade eden Öztürk Yılmaz, Kılıçdaroğlu'na "Defolup gideceksin" diye sert bir çıkışta bulundu.

YDK'YA SEVK EDİLDİ

CHP'li vekilin bu sözlerine cevap vermeyen Kılıçdaroğlu, parti organlarını harekete geçirdi ve böylece Öztürk Yılmaz, Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi.

TOPLANTIDAKİ SÖZLERİ NEDENİYLE İKİNCİ KEZ DİSİPLİNE VERİLDİ

CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu bugün (12.11.2018 Pazartesi) yaptığı toplantıda; Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın, “Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” ile “Partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak” fiileri nedeniyle “Gruptan kesin çıkarma cezası” ile tedbirli olarak cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verdi. Karar oy birliğiyle alındı.