CHP'li Şafak Pavey Deniz Yücel'i ziyaret etti

'Örgüt propagandası yapmak' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamalarıyla tutuklanan Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel'i cezaevinde ilk ziyaret eden CHP'li Şafak Pavey oldu.

Yücel, cezaevinde kendisi ile görüşen CHP milletvekili Şafak Pavey aracılığıyla gazetesine durumu hakkında bilgi verdi.

"İYİ MUAMELE GÖRÜYORUM"

Die Welt gazetesinin haberine göre; 43 yaşındaki Yücel tutukluluk koşulları hakkında, "İyi muamele görüyorum. Ancak tek başına olmak neredeyse bir çeşit işkence." ifadelerini kullandı.

Yücel'in Silivri Cezaevi'nde tek kişilik bir hücrede kaldığı ve Yücel'in bunu, 'Çok rahatsız edici' şeklinde yorumladığı, "Hücre dört metre genişliğinde, dört metre uzunluğunda. Pencereden baktığımda sadece altı metrelik bir duvar görüyorum. Ancak her halükarda sağlığım ve ruh halim iyi." dediği belirtildi.

ŞAFAK PAVEY NOT ETTİ

Yücel'in Pavey'e Almanca bir bilgi notu yazıp vermek istediği, ancak cezaevindeki görevlilerin buna izin vermediği belirtildi. Bunun üzerine Yücel'in anlatımlarının Pavey tarafından not edildiği bildirildi.