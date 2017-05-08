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CHP'li Selin Sayek Böke arayış içinde

Sayek Böke, CHP'deki görevlerinden istifa etti. Siyasi polemiklere dahil olarak nabız ölçmeye başladı.

08.05.2017 - 11:22
  1. Haberler
  2. Politika
CHP'li Selin Sayek Böke arayış içinde

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü'nden sürpriz bir şekilde istifa ederek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'şoke' eden Selin Sayek Böke, Twitter hesabından hakkındaki iddialara yönelik açıklama yaptı.

"HAVUZ MEDYASININ ALIŞILMIŞ ÇAMURLARINDAN BİRİ"

"Havuz medyası"ndan olduğunu iddia ettiği bir gazetenin "ABD Büyükelçisi ile görüşerek istifa ettiğini" yazdığını hatırlatan Böke, "Söz konusu 'haber' açık bir yalan, havuz medyasının demokrasi mücadelesini boğmaya çalışan alışılmış çamurlarından biridir." dedi.

"MÜCADELEYE DEVAM"

Böke ayrıca, "Benim yönetimden ayrılışım; siyasi ilke ve itiraz ışığında aldığım bir karardır. Mesele izlenen siyasete dair bir görüş ayrılığı meselesidir. Gayrimeşru olanı meşrulaştırmayı redde, demokrasi için, rahatsız olanlara rağmen, partimde milyonlarla birlikte mücadeleye devam." diye konuştu.

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