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CHP'li Şenal Sarıhan: Dokunulmazlık kararımız yanlıştı

CHP milletvekili Şenal Sarıhan, "Elbette bu tutuklamalar dokunulmazlıkların kaldırılması sonucunda yaşanıyor." dedi.

15.06.2017 - 10:09
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CHP'li Şenal Sarıhan: Dokunulmazlık kararımız yanlıştı

şenal

MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak." suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan ve tutuklanmasına karar verilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Maltepe Cezaevi'ne konuldu.

"BUNU HEPİMİZİN KABUL ETMESİ LAZIM"

Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin de destek verdiği dokunulmazlıkların kaldırılmasının ne denli yanlış olduğunun ortaya çıktığını söyleyen Sarıhan, "Elbette bu yargılamalar dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla sürdürülüyor. Elbette bu tutuklamalar dokunulmazlıkların kaldırılması sonucunda yaşanıyor. Bunu hepimizin kabul etmesi lazım." diye konuştu.

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