CHP'li Sezgin Tanrıkulu, PKK demeden terörü lanetledi

Asena ve Hasan Dere çifti, tatil için Bodrum'a geldi.

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Japonların dünyaya kazandırdığı icat: Katana

Tabanca mermisini ortadan ikiye ayıracak kadar keskin ve dayanıklı, aynı zamanda bir saç telini ortadan ikiye ayıracak kadar da hassas bir silah düşünün.Bir samuray kılıcı Katana'nın tarihi...