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CHP'li Sezgin Tanrıkulu, PKK demeden terörü lanetledi

Terörle mücadele operasyonlarının karşısında duran CHP'li Tanrıkulu'nun, PKK demeden terörü lanetlemesi samimiyetsiz geldi.

Haber Merkezi | 01.08.2018 - 09:34..
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CHP'li Sezgin Tanrıkulu, PKK demeden terörü lanetledi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine karşı başlattığı mücadelenin bel kemiğini oluşturan SİHA'ların aktif olarak kullanılmaya başlamasına ilk karşı çıkan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu olmuştu.

PKK, 11 AYLIK BEBEĞİ ÖLDÜRDÜ

Örgütü sevindiren açıklamalara imza atan Tanrıkulu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerin asker eşini 11 aylık bebeğiyle katletmesinden sonra Twitter'dan terörü lanetlemek istedi.

PKK DEMEDEN TERÖRÜ LANETLEMEK...

Terör örgütü PKK'nın adını anmadan terörü lanetleyen CHP'li vekile takipçileri de tepki gösterdi.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, PKK demeden terörü lanetledi

İşte gelen tepkilerden bazıları;

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, PKK demeden terörü lanetledi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, PKK demeden terörü lanetledi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, PKK demeden terörü lanetledi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, PKK demeden terörü lanetledi

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