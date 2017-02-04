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CHP'li Tanrıkulu Maçka Parkı protestosunda yoga yaptı

Maçka Parkı'nın bir kısmında planlanan tünel projesine tepki için düzenlenen etkinliğe CHP'li Sezgin Tanrıkulu da katıldı.

04.02.2017 - 18:28
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CHP'li Tanrıkulu Maçka Parkı protestosunda yoga yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin, 'Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa tüneli proje kapsamında Maçka Parkı'nın, Beşiktaş'ın stadı Vodafone Arena'ya bakan giriş kapısının çitlerle kapatmasının ardından parkta bir dizi etkinlik düzenlendi.

CHP'li Tanrıkulu Maçka Parkı protestosunda yoga yaptı

Maçka Parkı Bizimdir” yazılı yelekler giyen bazı vatandaşlar koşarak, bazıları ise yoga ve çeşitli sporlar yaparak projeyi protesto etti.

CHP'li Tanrıkulu Maçka Parkı protestosunda yoga yaptı

CHP'Lİ TANRIKULU DA ORADAYDI

Koşuya katılanlardan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, parkın girişinin kapatılması hakkında kamuoyunun önceden bilgilendirilmesi gerektiğini belirterek, “Şişli ve Beşiktaş'ta bulunan tek park neredeyse burası. İstanbul'un bir trafik sorunu var. Bu trafik sorunun çözülmesi lazım. Bu sorun çözülürken çevreye azami duyarlılık gösterilmesi lazım. Ancak bu duyarlılıkla trafik sorunu çözülebilir. İkinci olarak da çevre halkının bu parktan yararlanan insanların bilgilenmesi lazım. Görünen o ki bizlere bilgi verilmedi. Bir sabah insanlar uyandığında parkın bölündüğünü gördüler. Önceden bir bilgilendirme olsaydı bu süreç şeffaf yürümüş olsaydı çok daha doğru olurdu. Duyarlılık amacıyla buradayız" ifadesini kullandı.

CHP'li Tanrıkulu Maçka Parkı protestosunda yoga yaptı

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