CHP'li Tekin: Şanlıurfa Şanlı Suriye olabilir

Gürsel Tekin, beraberinde milletvekilleri Enis Berberoğlu ve Mahmut Tanal ile birlikte partisinin referandum çalışmaları için Şanlıurfa’ya geldi.

CHP'li vekiller Tarihi Gümrük Hanı ve Balıklıgöl çevresinde esnafı gezip balıklara yem attı, referandumda hayır çıkması için dilek tuttu..

16 Nisan'da yapıla referandum için 'Hayır' oyu isteyen Tekin, 2010 referandumunun 15 Temmuz'daki darbe girişiminin temel atma töreni olduğunu öne sürdü. Tekin, şöyle dedi:

"2010'DA EVET DEDİNİZ DARBEYE SEBEP OLDUNUZ"

"2010 yılında en çok 'Evet' oyu siz verdiniz. Neye verdiniz biliyor musunuz? Darbeye yol açtınız. 2010 yılındaki referandum yani Anayasa değişikliği Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün itirazlarına rağmen, aman ha burada iki tane tuzak var.

"EN ÇOK OYU SİZ VERDİNİZ"

'Türkiye’yi zor durumda bırakırsınız' dememize rağmen ne yazık ki en çok oyu siz verdiniz ve o darbenin sebebi Ergenekon, Balyoz, bütün kumpasların yol açıldığı yer 2010 referandumudur. Yargıyı bir gruba bir kişiye teslim ederseniz, Türkiye’yi teslim alırsınız. 2010 referandumu 15 Temmuz’daki darbenin temel atma töreniydi. 249 şehidimizin ve Türkiye’de yaşanan bu darbenin sorumlusu 2010 yılındaki referandumdur."

"ŞANLIURFA BÖYLE GİDERSE ŞANLI SURİYE OLABİLİR"

Ortadoğu ve Suriye’de yaşananlardan kaynaklı Türkiye’deki en fazla sığınmacı nüfusunun Şanlıurfa’da olduğunu anlatan Tekin, şunları söyledi:



"Ne yazık ki Şanlıurfa işsizlik konusunda çok ciddi sorun yaşayan bir ilimizdir. Suriye meselesinden kaynaklı Türkiye’de en çok mülteci ve göçmen alan tek il Şanlıurfa’dır. Şanlıurfa böyle giderse Şanlı Suriye olabilir. Bu gidişat onu gösteriyor. Esnaflara bakıyoruz ana caddelerin çoğunda Suriyeli esnaflar var ve haksız bir rekabet var. Biz mazlum insanlar yaşamasın demiyoruz, elbette yaşamalı ama disiplinli bir şekilde yaşamalı ve kayıt altına alınabilmeli, kayıt altında olmayan ve ekonomide ne yazık ki Suriyelilerin avantajlarını buradaki yerli Şanlıurfalıların kullanma şansı yok."





"VATANDAŞ İŞSİZLİK VAR DİYOR"

Türkiye coğrafyasının tamamında ciddi bir işsizlik sorununun olduğunu ifade eden Tekin, "Vatandaş da haklı olarak bize sitem ediyor. 'Bu kadar işsizlik, bu kadar sorun var; siz niye dile getirmiyorsunuz' diyor. Vallahi dile getiriyoruz, billahi dile getiriyoruz, tallahi dile getiriyoruz. Ancak sağır ve dilsiz bir medyamız olduğu için, size ulaşamadığımız için kusura bakmayın. Türkiye ilk kez son yılların en büyük işsizliğini yaşıyor. Buna çare bulmak için 15 yılık iktidar, referandum döneminde televizyonlarda işsizlere iş diye haberler yapılıyor. Nerede bu iş, ben de başvuracağım" dişe konuştu.





"TURİSTİK SEYAHATİ YAPTIRIM DİYE KAMUOYUNA SUNUYORLAR"

Son günlerde Türkiye’nin Hollanda ve Almanya ile yaşadığı tartışmaya da değinen Tekin, "Biliyorsunuz Türkiye Bakanlar Kurulu dün çok ağır yaptırımlar aldı. Bu nasıl bir şeydir, siz milletle alay mı ediyorsunuz? Ya kavga etmeyeceksiniz ya da kavga ediyorsanız gereğini yapacaksınız. Bir turistik seyahati yaptırım olarak kamuoyuna sunup, o koca gazetelerimizde büyük yaptırım diye verirse, yazıktır, günah işlersiniz yapmayın. Eğer yaptırım yapmak istiyorsanız gelin yaptırımların ne olacağını biz size söyleriz. Adana İncirlik'te hadi çıkarın askerleri hadi hodri meydan. Buyurun ama buna gücünüz yetmiyor" şeklinde konuştu.

BERBEROĞLU: SEÇMEN, FRENİ PATLAMIŞ BİR KAMYONA BİNMEK İSTEMİYOR

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ise bölgede yaptıkları gezilerin referandumdan 'Hayır' sonucu çıkacağını kaydederek, "Bu bölge kararını vermiş. Bu bölge çok güçlü bir şekilde 'Hayır' diyecektir. İktidar partisi Şanlıurfa’da sürpriz bir sonuç bekleyebilir. Bölgede yaptığımız gezilerde bunu gördük. Türkiye burada bir parti meselesi olmaktan çıkarmış, meseleyi bir demokrasi meselesi olarak algılıyor. Türk seçmeni bu sebeple de bir maceraya girmek istemiyor. Freni patlamış bir kamyona binmek istemiyor. Bunlar sokaktan duyduğumuz tabirler kendi uydurduğumuz tabirler değildir. 16 Nisan’da bu bölgenin kararının hayır olacağına dair çok güçlü bir zemin edindim" diye konuştu.