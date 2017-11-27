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CHP'li Tekin'den belge açıklaması

Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki banka hesabı tartışmasına ilişkin belge için 'Yarını bekleyin' dedi.

DHA | 27.11.2017 - 15:15..
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CHP'li Tekin'den belge açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Antalya'nın Döşemealtı İlçesi'nde CHP Merkez İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

CHP'li Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında süren belge tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"YARIN HEP BERABER GÖRECEĞİZ"

Tekin, "Unutmayın ki Sayın Kılıçdaroğlu geçmiş dönemlerde de olduğu gibi hiçbir şeyi belgeye bilgiye dayalı konuşmayacağını büyük olasılıkla yarın hep beraber göreceğiz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen salı günü grup toplantısında çok net anlaşılabilir, herkesin anlayabileceği sorular sorduğunu ifade eden Tekin, şöyle dedi:

KILIÇDAROĞLU'NUN HAYATINDA YALAN YOKTUR

“Örneğin İsviçre bankalarında bir yabancı gazetenin haberine dayalı, burada paranız var mı yok mu, yoksa evet yoktur ve bu konuda tıpkı Sayın Baykal'ın geçmiş dönemdeki 'İsviçre bankalarında param yoktur' deyip mahkemeye verip soruşturma başlattığı gibi siz de bu yöntemi deneyebilirdiniz. Ama bu yöntemi de denemediğinize göre elbette ki insanların kafalarında soru işaretleri oluşuyor. Şimdi sayın genel başkanımızın salı günü sormuş olduğu çok net soru şu. Hepimiz çok iyi biliriz ki, Sayın Kılıçdaroğlu'nun hayatında yalan da yoktur, fıtratında da iftira yoktur. Sayın Kılıçdaroğlu belgeye, bilgiye dayalı konuşan bir liderdir.

CHP'li Tekin'den belge açıklaması

GRUP TOPLANTISINI İŞARET ETTİ

Birincisi şu, sizinle ilgili herhangi bir şey söylediğini zannetmiyorum. En azından grupta benim izlediğim kadarıyla. Bir çocuklarınızla ilgili, damadınızla ilgili, dünürünüzle ilgili ve eski özel kaleminizle ilgili bu iddiaların olduğunu ifade etti. Ama Sayın Erdoğan dün üslubunu sertleştirerek gerçekten hiçbir siyasi üsluba yakışmayacak şekilde hakarete varan cümleleri kullanması son derece manidardır. Unutmayın ki Sayın Kılıçdaroğlu geçmiş dönemlerde de olduğu gibi hiçbir şeyi belgeye bilgiye dayalı konuşmayacağını büyük olasılıkla yarın hep beraber göreceğiz."

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