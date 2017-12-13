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CHP'li Tezcan: Asgari ücret 2 bin lira olsun

Türkiye'nin büyüme oranlarını değerlendiren CHP milletvekili Tezcan, "Madem büyüdük, ortalama maaş 4 bin 986 TL olsun" dedi.

DHA | 13.12.2017 - 19:38..
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CHP'li Tezcan: Asgari ücret 2 bin lira olsun

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan basın mensuplarına açıklama yaptı.

"ASGARİ ÜCRET YÜKSELSİN"

Tezcan, Türkiye'nin üçüncü çeyrekte yüzde 11,1'le rekor bir büyümeye imza attığını hatırlatarak, "Yüzde 11.1 büyüdük demek ki artık asgari ücretin 2 bin lira olma zamanı. Asgari ücret derhal 2 bin lira olmalıdır." dedi.

CHP'li Tezcan: Asgari ücret 2 bin lira olsun

"ORTALAMA MAAŞ 5 BİN LİRAYA ÇIKMALI"

Ortalama memur maaşının da artmasını ifade eden Tezcan, "Ortalama memur maaşı 2 bin 889 lira, ortalama maaşın derhal 4 bin 986 liraya çıkması gerekir, büyümeden pay verdiğimiz zaman. BAĞ-KUR ve SGK emeklisinin şu anda ortalama maaşları bin 500 lira. Büyümeden hak ettiği payı bunlara da vermemiz lazım, 2 bin 400 lira olması lazım" şeklinde konuştu.

ÇİFTÇİLERE DESTEK

Çiftçilere destek verilmesi gerektiğini vurgulayan CHP'li vekil, "Çiftçilerin 11 yıldan bu yana alamadıkları destek alacakları var, 102 milyar lira. Hane başına bir çiftçi ailesi 47 bin lira alacaklı hükümetten. Kanun gereği verilmesi gereken destek verilmemiş, bunları vermek lazım. Şimdi derhal bu büyümeyi böyle paylaştırmak lazım. Büyümedeki gelir paylaşımı hesaplarını yaptı arkadaşlarımız, ücret ve maaşlar gelir paylaşımından yüzde 29,1 alırken, kar ve faiz ve rant gelirleri yüzde 46,4 almış." ifadelerini kullandı.

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