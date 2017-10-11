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CHP'li vekil: Darbeyi AKP yaptı, şehitleri öngöremedi

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Haluk Pekşen darbeyi AK Parti'nin yaptığını 250 şehidi ise öngöremediğini söyledi.

11.10.2017 - 22:46
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Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programının konuklarından Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili söylediği sözler tepki çekecek.

"DARBEYİ AKP YAPTI"

Pekşen, Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizinin konuşulduğu programda 15 Temmuz darbe girişiminin ele alındığı kısımda "ABD, NATO darbeyi AKP'nin kendisi yaptı" diyince moderatör Didem Arslan Yılmaz'ın ve diğer konukların tepskisini çekti.

CHP'li Haluk Pekşen: Darbeyi AKP yaptı VİDEO

KENDİNİ SAVUNDU

Ardından, bazı AK Parti milletvekillerinin kendilerine darbe ihbarı geldiğini söyleyen Pekşen, yine bazı AK Parti milletvekillerinin FETO'nun yanına gittiğini söylerek kendini savundu ve iddianamelere atıf yaptı.

"ŞEHİTLER ÖNGÖRÜLEMEYEN SONUÇ"

Haluk Pekşen'in kendini savunmasının ardından Didem Arslan Yılmaz "250 şehit var" diyince CHP'li vekil "darbeyi AKP yaptı" açıklamasına tüy dikercesine "onlar öngörülemeyen sonuç" dedi.

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