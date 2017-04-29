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CHP'li vekilden evlilik programı açıklaması

Yeni yayınlanan 2 KHK ile evlilik programları kapatıldı. CHP'den ise ilk yorum geldi: Darbeyi evlilik programları mı yaptı?

29.04.2017 - 21:18
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CHP'li vekilden evlilik programı açıklaması

OHAL kapsamında 2 yeni KHK daha resmi gazetede yayınlandı. Yeni KHK'lara göre; evlilik programları kapatıldı ve kamudan 4 bin personel ihraç edildi.

Türkiye'de hiçbir şeye evet demeyen CHP, evlilik programlarının kaldırılmasına da tepki gösterdi.

CHP'Lİ VEKİLİN KHK TEPKİSİ: DARBEYİ EVLİLİK PROGRAMLARIMI YAPTI

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yeni yayınlanan KHK'larla ilgili “Her iki KHK ile ortaya konan düzenlemelerin OHAL’in ilan gerekçesiyle hangi ilgisi vardır? Darbeyi evlilik programları mı yaptı? OHAL, evlilik programları nedeniyle mi ilan edildi?" ifadelerini kullandı.

Birgün’e değerlendirmede bulunan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yayımlanan KHK'lerin Meclis'in işlevini ortadan kaldırdığını belirterek, OHAL'in ilan gerekçesiyle yayımlanan KHK'lerin bir bağlantısının olmadığını söyledi.

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