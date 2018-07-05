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CHP'li vekilden İzmir Belediye Başkanı'na İnce tepkisi

Kılıçdaroğlu'nun gitmesi gerektiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu'na, CHP'li vekil Bayır'dan "Yerel seçimlerle ilgili hesabı var" tepkisi geldi.

Haber Merkezi | 05.07.2018 - 10:25..
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CHP'li vekilden İzmir Belediye Başkanı'na İnce tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, dün yaptığı açıklamada, "24 Haziran seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nde acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir. Kamuoyu ve parti tabanının talebi de bu doğrultudadır. Söz konusu değişimin Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde gerçekleşmesi, partimize büyük güç katacaktır. Bu düşüncelerimi kamuoyuyla saygıyla paylaşırım." demişti.

CHP'li vekilden İzmir Belediye Başkanı'na İnce tepkisi

CHP'Lİ VEKİLDEN TEPKİ

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yaptığı değişim açıklamasını şık bulmadığını belirtti.

"BU AÇIKLAMANIN YEREL YÖNETİMLERE YÖNELİK BİR HESABI VAR"

"Partiyi yöneten belediye başkanları olmamalı" diyen Bayır, "Benim kişisel düşüncem herhalde yerel yönetimlere yönelik bir hesabı olduğunu düşünüyorum. Bugünkü genel merkez yapısının kendisi 3 dönemdir bu işi yapıyor 4. dönem kendisine şans vermeyeceğini düşünmüş olabilir. Saygı duymak lazım. Elbette herkes için bu işin bir finali var" dedi.

CHP'li vekilden İzmir Belediye Başkanı'na İnce tepkisi

"BÖYLE BEYANAT VERİRSE BUNUN ARKASI KESİLMEZ"

Bayır, parti içinde herkesin kendi işini doğru yapması gerektiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Nasıl ki örgüt Sayın Aziz Bey'in çalışacağı genel sekreteri, İZSU Genel Müdürü ya da şirketlerinin genel müdürlerine seçmiyorsa, Aziz Bey kendi ekibiyle çalışıyorsa partinin genel başkanı da kendi ekibiyle çalışmak ister. Aynı genel başkan kendisini 2 kere büyükşehir belediye başkanı ilan etti. Bir belediye başkanı çıkıp böyle beyanat verirse bunun arkası kesilmez."

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