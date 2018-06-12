CHP'li vekilin Erdoğan hayali

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa’da düzenleyeceği mitingle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Mitingin yapılacağı alanın fotoğrafını paylaşan İrgil, “AK Parti Bursa mitinginde stadyum alanında şu an itibariyle 11/11 çift kale maç yapacak kadar insan toplandı :)” ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'A MİTİNG ŞOKU"

Cumhuriyet gazetesi de mitingin başlamasına 2 saat kala çekilen fotoğrafı "Erdoğan'a miting şoku" başlığıyla haberleştirdi.

Ama CHP'li vekilin ve Cumhuriyet gazetesinin gözünden kaçırdığı bir şey vardı.

İşte o gerçek;