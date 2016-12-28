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CHP'li vekiller Yavuz Sultan Selim'e katil dedi

Anayasa Komisyonu'nda CHP’li Sarıbal ve Mehmet Tüm'ün Yavuz Sultan Selim ile ilgili sözleri sonrasında komisyonda gerginlik yaşandı.

Haber Merkezi | 28.12.2016 - 17:35
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CHP'li vekiller Yavuz Sultan Selim'e katil dedi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Alevi Çalıştayı yaptınız ama hiç bir şey çıkmadı. Çalıştayda sadece Yavuz Sultan Selim Katil Köprüsü çıktı" sözleri komisyonda gerilime neden oldu.

CHP'li vekiller Yavuz Sultan Selim'e katil dedi VİDEO

SEN KİMSİN YAVUZ SULTAN SELİM'E KATİL DİYORSUN

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mahmut Poyrazlı, Sarıbal’ın üzerine yürüyerek, özür dilemesini istedi. Poyrazlı, "Sen kimsin Yavuz Sultan Selim’e katil diyorsun?" diye bağırdı.

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da Sarıbal’a tepki gösterdi. Bunun üzerine oturduğu yerden kalkarak, Çavuşoğlu’na "Seninle görüşeceğiz" diyen Sarıbal’ı, milletvekilleri sakinleştirdi.

"YAVUZ SULTAN SELİM ALEVİLER AÇISINDAN BİR KATİLDİR"

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’ün "Yavuz Sultan Selim Aleviler açısından bir katildir. Bunu herkes bilir" sözleri ise tansiyonu daha da yükseltti.

Bu arada Komisyonda tartışmalar sonrasında Anayasa Değişikliği teklifinin 7. maddesi geçti.

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