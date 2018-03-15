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CHP'li vekillerin attığı ortak tweet'ler

Kılıçdaroğlu'nun herkesin tek bir söylemde olması gerektiğini istemesinden sonra CHP milletvekilleri aynı tweet'leri atmaya başladı.

Haber Merkezi | 15.03.2018 - 13:21..
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CHP'li vekillerin attığı ortak tweet'ler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Parti içi demokrasi disipline uymayacağız demek değildir. Disiplinli bir örgüt istiyorum. Tekrarın gücüne inanıyorum. Herkes tek bir söylemde olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun parti içerisinde yükselen muhalif sesleri kısmak için yaptığı bu uyarıdan sonra CHP'li vekiller attığı tweet'lerde aynı ifadeleri kullanmaya başladı.

COPY PASTE TWEET'LER

Tuncay Özkan, Barış Yarkadaş ve Mustafa Balbay'ın attığı tweet'lerdeki benzerlik dikkatlerden kaçmadı.

CHP'li vekillerin attığı ortak tweet'ler

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