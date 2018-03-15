CHP'li vekillerin attığı ortak tweet'ler

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Rıza Çalımbay: Transfer yasağının gelmesi daha iyi oldu

Rıza Çalımbay, FIFA tarafından verilen transfer yasağı cezası hakkında konuştu. Beşiktaş'ı örnek gösteren Çalımbay, "Trabzon camiası bir iki yıl bir şey kaybetmez, belki de çok şey kazanır" dedi.