CHP'li Veli Ağbaba'dan HDP itirafı

Partisinin Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yeşilyurt İlçe Kongresi'nde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'nde kentte yaşanılanları anlattı.

CHP'LİLER HDP'YE ÇALIŞTI

"Bir kısım CHP'de politika yapan arkadaşlarımız, aday sıralamasında olmayınca gitti HDP'ye çalıştı." diyen Veli Ağbaba, şöyle konuştu:

"Neymiş, 'CHP zaten bir milletvekili çıkarıyormuş, HDP'ye verelim oyları'. Bunların içinde şu an delege olan arkadaşlar da var. Benim yüzüme 'Oy vermeyeceğiz, HDP'ye vereceğiz' diyen arkadaşlar da var.

HDP RÜZGARINI NASIL KIRARIZ TOPLANTISI

Bunları söylemek istemiyorum. Hatırlayın, otellerde toplantı yaptık, 'kendi içimizdeki bu HDP rüzgarını nasıl kırarız' diye. Bütün ilçelerde gitmediğim, adım atmadığım köy kalmadı. Türkiye'nin en güzel kampanyasını yaptık. Bunları hatırlayalım. Biraz da kendi içimize bakalım."