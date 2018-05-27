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CHP'li Zeynep Altıok Akatlı, Karamollaoğlu'nu eleştirdi

Temel Karamollaoğlu'nun "Sivas katliam değildi." sözleri CHP'lileri kızdırdı ancak tepki sadece bir CHP'liden geldi. Akatlı, "Partim zarar görmesin diye yutkunuyorum ama kimse sabır taşı değil." dedi.

Haber Merkezi | 27.05.2018 - 12:25..
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CHP'li Zeynep Altıok Akatlı, Karamollaoğlu'nu eleştirdi

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Temel Karamollaoğlu ile ittifak yapmayı pek çok CHP'li istemiyordu. Madımak katliamı için Karamollaoğlu ile bağlantı kuran CHP'liler, AK Parti oylarını bölmek için buna razı oluyordu.

Saadet Partisi Lideri, "Sivas katliam değildi, pencereleri açmadıkları için öldüler." açıklamasını yapmasına rağmen CHP'lilerden beklendiği kadar büyük bir tepki almadı. Çünkü CHP'liler iş birliği yaptığı siyasetçiye muhalefet edememek gibi bir duruma düştü.

Temel Karamollaoğlu'nun tartışılan Madımak yorumu VİDEO

"PARTİM ZARAR GÖRMESİN DİYE YUTKUNUYORUM" DEDİ

Karamollaoğlu'na tepki gösteren tek isim CHP'li Zeynep Altıok Akatlı oldu. Akatlı sosyal medya Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bir yandan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel karamollaoğlu'nu eleştirdi, bir yandan da partisi zarar görmesin diye sesini çıkaramadığını söyledi, "Kimse sabır taşı değildir." diye de ekledi.

Zeynep Altıok Akatlı'nın babası şair Metin Altıok Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirmişti.

"KİMSE SABIR TAŞI DEĞİL"

Zeynep Altıok Akatlı'nın paylaşımı şöyle:

"Sussam olmuyor, susmasam olmaz! Ben günün koşularında geleceğimiz ve Türkiye için, partim zarar görmesin diye yutkundukça!!! Birileri kendini temize çekecek diye öldürülen canlarımız kullanılamaz... Kimse sabır taşı değil! #Sivas25Yıl"

CHP'li Zeynep Altıok Akatlı, Karamollaoğlu'nu eleştirdi

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