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CHP'liler AK Parti'nin kaybettiğine inanıyor
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CHP'liler AK Parti'nin kaybettiğine inanıyor

Seçim sonuçlarını dev ekranlardan takip eden partililer, Meclis'te AK Parti'nin çoğunluğunu kaybettiğine sevindi. Gerçek başkaydı...

Haber Merkezi | 24.06.2018 - 21:36..
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CHP'liler AK Parti'nin kaybettiğine inanıyor

Sandık başına giden millet seçimini yaptı.

Cumhurbaşkanlığında milletin seçimi yeniden Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Genel seçimlerde ise Cumhur İttifakı parlamentodaki çoğunluğu elde etti.

Sonuçları kurulan dev ekranlardan takip eden CHP'liler ise büyük bir hüsran yaşadı.

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FOX TV'yi izleyen partililer, AK Parti'nin parlamentodaki çoğunluğu kaybettiğini duyduktan sonra büyük bir sevinç yaşadı.

Ancak AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, parlamentodaki çoğunluğu kazandı...

CHP'liler AK Parti'nin kaybettiğine inanıyor VİDEO

CHP'liler AK Parti'nin kaybettiğine inanıyor

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