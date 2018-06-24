Sandık başına giden millet seçimini yaptı.
Cumhurbaşkanlığında milletin seçimi yeniden Recep Tayyip Erdoğan oldu.
Genel seçimlerde ise Cumhur İttifakı parlamentodaki çoğunluğu elde etti.
Sonuçları kurulan dev ekranlardan takip eden CHP'liler ise büyük bir hüsran yaşadı.
YANLIŞ ANONS VAKASI
FOX TV'yi izleyen partililer, AK Parti'nin parlamentodaki çoğunluğu kaybettiğini duyduktan sonra büyük bir sevinç yaşadı.
Ancak AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, parlamentodaki çoğunluğu kazandı...
CHP'liler AK Parti'nin kaybettiğine inanıyor VİDEO