CHP'liler Genel Merkez önünde sabaha kadar oturdu

24 Haziran’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ni başarısızlık olarak gören bazı partililer yönetimin istifa etmesi için harekete geçti. Parti Genel Merkezi’ne Denizli Gençlik Örgütü’nden gelen 5 gencin sabah saat 10.00’da başlattığı eyleme bir grup partili de destek verdi.

Gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen Genel Merkez önünü terk etmeyen yaklaşık 60 kişi, parti yönetiminden istifa taleplerini yineledi.

“BİZ SADECE OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA GİDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

CHP Denizli Gençlik Örgütü üyesi Serkan Demir, körü körüne istifa talebinde bulunmadıklarını, olağanüstü kurultayın gerçekleştirilmesini istediklerini belirterek, “Genel Başkanımızın şu anki bazı politikalarını beğenmiyoruz. O yüzden Genel Başkanımızın acilen olağanüstü bir kurultaya gitmesini talep ediyoruz. Burada toplanmamızın temel amacı da bu. Biz CHP Denizli İl Gençlik Örgütünden geliyoruz. Buraya 5 kişi geldik. Şu anda da halk örgütlendi, bizimle oldu. Kesinlikle herhangi bir adayı da desteklemiyoruz. Biz sadece olağanüstü kurultaya gidilmesi talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İnce’nin bir etki yaratabileceğine inanıyor musunuz?” sorusunu cevaplayan partili, “Bu Sayın İnce olur ya da başkası olur. 8 seçim kaybetmiş. Ben Kılıçdaroğlu’na kötü demiyorum. Kılıçdaroğlu olaya yetersiz kaldı. Bu ilgisizliğinden değil, çok kaliteli bir insan, düzgün bir insan olduğu için bunu yapamadı” açıklamasında bulundu.