CHP'liler kendi iddialarını yalanladı

24 Haziran gecesi seçim yenilgisi kabullenemeyen CHP'de Anadolu Ajansı'nı (AA) seçim sonuçlarını manipüle etmekle suçladı. Bülent Tezcan 'seçimler ikinci tura kaldı' açıklaması yapmıştı.

Ancak CHP'li isimlerden seçim sonrası gelen itiraflar açıklamaların tamamıyla yalan olduğunu ortaya çıkarıyor.

"BÜTÜN VERİLERİN YSK VE AA'DAN GELDİĞİNİ ÖĞRENDİM"

CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger, seçim gecesi Bülent Tezcan’ın yaptığı ‘seçimler ikinci tura kaldı’ açıklamasını hatırlatarak “Bülent Tezcan da açıklama yaptığında şöyle bir şey söyledi; 'Evet ikinci tura kaldı' dedi. Bunu duyan şöyle düşünüyor, ben de sonuçta orada değilim, demek ki sağlıklı bir veri transferi yapılabiliyor. Sonra ben gönüllülerle ve oradaki arkadaşlarla konuştuğumda öğrendim. Böyle bir şeyin olmadığını bütün verilerin YSK’dan ve Anadolu Ajansı’ndan gelen verilerle verildiğini söyledi” dedi.

Aksünger: Bütün verilerin YSK ve AA'dan geldiğini öğrendim ViDEO

"CHP'NİN SİSTEMİ BOZUKTU"

Aksünger açıklamasının devamında ise iddiasını şu şekilde açıkladı: “CHP’nin eline o gün veriler geliyor ama onları tasnif etmek ve karşılaştırmakta ciddi zorluklar yaşanıyor ve karşılaştırılamıyor.”

"BİZİM ELİMİZDE YÜZDE 5'LİK VERİ VARDI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, aynı konuya ilişkin şöyle konuştu: “Bülent Tezcan açıklama yaptığında, henüz bizim sistemimizde sandıkların yüzde 5’i açılmıştı. Bu verilerle seçimin ikinci tura kalacağı görünüyordu. Veriler, yüzde 10’a ulaştığında da yine aynı ihtimal devam etti ama sandıklar açıldıkça farklı sonuçlar gelmeye başladı. Zaman içinde farkın kapanmayacak şekilde olduğu görüldü.” dedi.