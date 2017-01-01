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CHP'liler sorumluların istifasını istiyor

Ortaköy'de bir araya gelen CHP'liler, terör saldırısı nedeniyle Başbakan ve İçişleri Bakanı'nın istifasını istedi.

Haber Merkezi | 01.01.2017 - 16:04
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CHP İstanbul İl Başkanı, CHP Milletvekilleri ve CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı, terör saldırısının düzenlendiği Ortaköy'deki gece kulübüne gitti. Saldırının gerçekleştiği alana karanfil bırakan CHP'liler, ardından bir basın açıklaması yaptı.

"BAŞTA BAŞBAKAN OLMAK ÜZERE.."

Kısa bir konuşma yapan CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, "Son 1 yıldır yüzlerce yurttaşımızı terör saldırılarında kaybettik. Ama görülüyor ki; her terör olayından sonra biz sadece kınamak için buraya geliyoruz. Bugün sadece kınamak için gelmedik. Başta Başbakan olmak üzere, başta İçişleri Bakanı olmak üzere, derhal sorumluların istifasını istiyoruz. Derhal istifa etmelidirler." dedi.

CHP'liler sorumluların istifasını istiyor

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