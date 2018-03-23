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CHP'liler söylem birliği yapacak

19. Olağanüstü Kurultay ile tüzüğünde bir dizi değişikliğe giden CHP'de, TV ve radyo programına katılan vekiller tek ağızdan konuşacak.

AA | 23.03.2018 - 11:18..
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CHP'liler söylem birliği yapacak

Bu kapsamda her hafta çarşamba günleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan MYK toplantılarının pazartesi gününe alınması kararlaştırıldı.

Bu kararın alınmasında, "parti çalışmalarının hızlandırılması, haftalık programın daha düzenli hale getirilmesi ile Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun programlarının" etkili olduğu belirtildi.

"SÖYLEM BİRLİĞİ" YAPILACAK

CHP'de televizyon ve radyo kanallarındaki yayınlara çıkan partililerin "söylem birliği" içinde hareket etmesi için de bazı düzenlemelere gidildi. Daha önce de uygulanan "tutum belgesi" yönteminin devam ettirilmesi kararlaştırılırken güncel konu başlıklarıyla ilgili bilgi notları hazırlanacak ve partililerden bunlara uymaları istenecek.

PROGRAM HAKKINDA BİLGİ VERİLECEK

Yayınlara çıkan partililer, Grup Başkanvekilleri ve ilgili MYK üyesine "programın içeriği ve kimlerle çıktığı" konusunda bilgi verilecek.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "Uygulama ile yayınlara çıkacak partililere 'gittiğiniz yeri bildirin ve bildirmekle de kalmayın, bilgi isteyin' diyoruz. 'Televizyon programında nasıl davranacaksınız, ne yapacaksınız, kimlerle televizyona çıkacaksınız, onları bildirin ki; hangi konu ile ilgili konuşacaksınız onu bildirin ki biz de size ek bilgi notu, ek bir şey istiyorsanız onu gönderebilelim' diye söylüyoruz. Zaten bugün geçerli olan kural." dedi.

Herkesin daha fazla televizyon programlarına çıkmasını istediklerini aktaran Özkan, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızın daha çok televizyona çıkması, daha çok radyo konuşması yapması, daha çok röportaj vermesini istiyoruz. Ayrıca arkadaşlarımızın basın toplantılarında çok daha bilgi sahibi olduğu konuyu tam anlamıyla anlatmasını istiyoruz. Bunun bilgi alışverişiyle yapılması durumunda daha faydalı olacağına inanıyoruz. Tutum belgesi daha önceki tutum belgelerinden farklı değil. Sadece yeniden hatırlatma açısından yapılan bir şey."

NÖBETÇİ UYGULAMASI

Özkan, partide getirilen bir diğer yeniliğin ise "nöbetçi MYK üyesi" uygulaması olduğunu bildirdi.

Tuncay Özkan, "Bundan sonra her gün MYK üyesi bir arkadaşımız partide nöbetçi olacak. Partiye gelenlerle görüşecek, konuşacak. Halkla ilişkilerimiz konusunda kapıya gelen vatandaşın muhatabı o olacak." dedi.

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