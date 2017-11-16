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CHP'liler toplantıya sporla başladı

CHP Spor Kurulu, Yalova'daki toplantı öncesinde spor yaptı.

16.11.2017 - 19:44
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CHP'liler toplantıya sporla başladı

CHP Spor Kurulu’nun Yalova’da yapılan Doğu Marmara Bölge Toplantısı’na Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa ve Balıkesir’den parti temsilcileri katıldı.

TOPLANTI ÖNCESİ SPOR

Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı, bir spor öğretmeni eşliğinde egzersiz yapılmasıyla başladı.

CHP'liler toplantıya sporla başladı

"SPOR BİRLİK BERABERLİĞİN SİMGESİ"

Burada yaptığı konuşmada sporun yaşamın her alanında olduğunu söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, “Bir spor aktivitesiyle programa başladık. Burada yaptığımız kısa antrenmanla aslında tüm Türkiye’ye bir mesaj verelim dedik. Bizler, çoğunluğu masa başında oturanlar olarak yer bulamıyoruz, zaman bulamıyoruz diye maalesef sağlığımız için vazgeçilmez olan sporu hep ihmal ediyoruz. Demek her yerde spor yapılabiliyormuş.

CHP'liler toplantıya sporla başladı

Spor sadece sağlıklı bedene sahip olmak aktivasyonunun ötesinde birlik, beraberlik anlayışının simgesi olmuş, tarih boyunca insanların dediğimiz gibi kesintiye uğratmadığı, vazgeçmediği evrensel bütünleştirici bir kavram olarak kendini var etmiştir” dedi.

CHP'liler toplantıya sporla başladı

Programda Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da kısa bir konuşma yaparak Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Önay Cankurtaran'a, Yürüyen Köşk maketi takdim etti.

CHP'liler toplantıya sporla başladı

CHP'liler toplantıya sporla başladı

CHP'liler toplantıya sporla başladı

CHP'liler toplantıya sporla başladı



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