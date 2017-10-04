CHP'nin 2019 adayı iddiasını güçlendiren fotoğraf

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019'da yapılacak seçimler için çalışmalarına devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun kendisine gelen "aday ol" tekliflerine 'evet' dememesi üzerine gözler Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e çevrilmişti.

"VERİLEN GÖREVİ YAPARIM"

Konuyla ilgili daha önce açıklama yapan Büyükerşen, “Ben şimdiye kadar hiç aday olmadım. Bana verilen görevi yaptım. Bana ne görev verilirse onu yaparım. Aday değilim, verilen görevi yaparım.” ifadelerini kullanmıştı.

İDDİALAR GÜÇLENDİ

Yaşananların ardından; Yılmaz Büyükerşen partisinin grup toplantısına katıldı.

Milletvekilleri tarafından özel ilgiyle karşılanan Büyükerşen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte en ön sıradaki yerini aldı.

SAMİMİ ANLAR

CHP Lideri ile oldukça samimi olduğu gözlenen Büyükerşen, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmayı dikkatle dinledi.