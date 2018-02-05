CHP'nin 36. Olağan Kurultayı PM seçiminde sonuçlar

Delegeler, Kılıçdaroğlu tarafından gösterilen 12 aday için oy kullandı. Bilim Yönetim ve Kültür Platformu için gösterilen 8 isim Parti Meclisi'ne doğrudan girecek.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından parti tüzüğündeki "cinsiyet ve gençlik kotası" uygulanarak, kesin sonuçlar daha sonra duyurulacak.

BYKP seçim sonuçları ise şöyle:

"Prof. Dr. Lale Karabıyık (931), Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan (724), CHP İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sibel Özdemir (880), Prof. Dr. Yüksel Taşkın (743), Prof. Dr. Burhan Şenatalar (897), Prof. Dr. Fethi Açıkel (733), sanatçı Onur Akın (682), eski milletvekili Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu (831), CHP Ankara Milletvekili Murat Emir (705), Doç. Dr. Yunus Emre (881), Prof. Dr. Ali Rıza Erbay (635) ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer (558)"