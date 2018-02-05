taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.119
USD
3,7734
EURO
4,6981
ALTIN
161,65
PETR
68,0900

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı PM seçiminde sonuçlar

Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından 12 adayın gösterildiği BYKP seçim sonuçları açıklandı.

AA | 05.02.2018 - 02:58..
  1. Haberler
  2. Politika

Delegeler, Kılıçdaroğlu tarafından gösterilen 12 aday için oy kullandı. Bilim Yönetim ve Kültür Platformu için gösterilen 8 isim Parti Meclisi'ne doğrudan girecek.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından parti tüzüğündeki "cinsiyet ve gençlik kotası" uygulanarak, kesin sonuçlar daha sonra duyurulacak.

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı PM seçiminde sonuçlar

BYKP seçim sonuçları ise şöyle:

"Prof. Dr. Lale Karabıyık (931), Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan (724), CHP İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sibel Özdemir (880), Prof. Dr. Yüksel Taşkın (743), Prof. Dr. Burhan Şenatalar (897), Prof. Dr. Fethi Açıkel (733), sanatçı Onur Akın (682), eski milletvekili Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu (831), CHP Ankara Milletvekili Murat Emir (705), Doç. Dr. Yunus Emre (881), Prof. Dr. Ali Rıza Erbay (635) ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer (558)"

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehitleri aşağılayan Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun listesinde

Şehitleri aşağılayan Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun listesinde

191
Acillerde 23.00'e kadar poliklinik hizmeti verilecek

Acillerde 23.00'e kadar poliklinik hizmeti verilecek

15
Aybaba: Oyuncularım inanılmaz performans sergiliyor

Aybaba: Oyuncularım inanılmaz performans sergiliyor

6
İdlib'de hastane ve camilere hava saldırısı

İdlib'de hastane ve camilere hava saldırısı

6
Bariyerlere çarpan otomobil yanarak hurdaya döndü

Bariyerlere çarpan otomobil yanarak hurdaya döndü

5
'Siyanür içtim bana dokunmayın' notu bırakıp intihar etti

'Siyanür içtim bana dokunmayın' notu bırakıp intihar etti

1
Maltepe’de girişi çöken bina tahliye edildi

Maltepe’de girişi çöken bina tahliye edildi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM