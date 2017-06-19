CHP'nin Adalet Yürüyüşü'nde 5. gün

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 5'inci günü saat 17.00 sıralarında Kızılcahamam'a bağlı Bulak Köyü'nde sona erdi.

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne eşlik eden CHP parti yöneticileri, milletvekilleri ile partililer ve gönüllüler, geceyi köyün girişinde kurulan kampta geçirecek. 5'inci günün sonunda ise ilginç bir eylem gerçekleşti.

İzmir'de Adaleti düşünmek için durma eylemi VİDEO

ADALETİ DÜŞÜNME EYLEMİ

CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Tekin Bingöl tarafından "2 dakikalık adaleti düşünme" adı verilen bir eylem başlatıldı. Eyleme milletvekillerinin yanı sıra kampta bulunan partililer de katıldı.

CHP İZMİR DE DURMA EYLEMİNDE

CHP İzmir İl Kadın Kolları "Adaleti Düşünmek İçin Duralım" adıyla eylem yaptı. Ellerinde "adalet" yazılı pankartlar taşıyan kadınlar adına basın açıklamasını CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı (sağda) yaptı.

"2 DAKİKA BOYUNCA DURARAK ADALETİ DÜŞÜNECEĞİZ"

Eylem öncesi konuşan Tekin Bingöl, eyleme ilişkin, "Vatandaşlarımızı, Türkiye'de yaşanan olumsuzlukları, adaletsizlikleri düşünmek adına 2 dakikalık bir eylem başlattık. Bu eylem bütün yürüyüşümüz boyunca devam edecek. 2 dakika boyunca durarak adaleti düşüneceğiz" dedi.