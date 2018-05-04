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CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce

Oy birliği ve grup kararı ile Muharrem İnce Resmen aday.

Haber Merkezi | 04.05.2018 - 09:39..
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CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce

CHP'nin adayının Muharrem İnce olduğu kesinleşti. Kapalı grup toplantısında oy birliğiyle adayın Muharrem İnce olmasına karar verildi.

ESPRİ YAPTI

Kararın belli olmasından sonra ilk açıklamasını yapan İnce basın mensuplarına "Zamanı gelince açıklayacağım demiştim, "gelİNCE" diyerek esprili bir şekilde yanıt verdi.

CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce

TEK ADAY İNCE

Kemal Kılıçdaroğlu ve üç grup başkanvekili "Adayımız ‘Muharrem İnce’" diye önerge verdi. “Başka aday var mı” diye soruldu. Başka aday çıkmadı.

Yasa gereği gizli oylama yapıldı ve oy birliğiyle Muharrem İnce grup kararı alınarak CHP’den Cumhurbaşkanı adayı gösterildi.

CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Barolar Birliği Salonunda bekleyiş devam ediyor. Biraz sonra burada yapılacak açıklamanın ardından Ahmet Taner Kışlalı Kapalı Spor Salonu’na geçilecek.

CHP’nin adayının açıklanmasına dakikalar kala salondaki güvenlik önlemleri de dikkatten kaçmadı. Salona girerken iki kez üst araması yapıldı.

CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce

CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce

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